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Общество26 августа 2022 12:55

В Марксе многодетной матери отказали в детских выплатах

После вмешательства прокуратуры выплаты предоставили
Евгений Бадиков
фото: Прокуратура РФ

фото: Прокуратура РФ

В Марксе многодетной матери отказали в детских выплатах. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ведомство установило, что в марте многодетная мать обратилась в уполномоченные органы для получения ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет и получила неправомерный отказ.

В целях незамедлительного восстановления нарушенных прав прокуратура внесла представление директору учреждения, после чего выплата была назначена.

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