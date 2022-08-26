фото: Прокуратура РФ
В Марксе многодетной матери отказали в детских выплатах. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Ведомство установило, что в марте многодетная мать обратилась в уполномоченные органы для получения ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет и получила неправомерный отказ.
В целях незамедлительного восстановления нарушенных прав прокуратура внесла представление директору учреждения, после чего выплата была назначена.
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