Фото: КП архив
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
За первые семь месяцев 2022 года в Саратовской области привили от бешенства 27 тысяч кошек и 42 тысячи собак. Сегодня, 26 августа, об этом сообщил в ходе брифинга начальник регионального управления ветеринарии Алексей Молчанов.
Всего с начала года специалисты ведомства провели 25 миллионов манипуляций, связанных с животными. В регионе проводится вакцинация от язвы, дерматита, чумы, лептоспироза, диагностика лейкоза, туберкулеза.
В сентябре в регионе заработают мобильные пункты вакцинации.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.