Фото: КП архив Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За первые семь месяцев 2022 года в Саратовской области привили от бешенства 27 тысяч кошек и 42 тысячи собак. Сегодня, 26 августа, об этом сообщил в ходе брифинга начальник регионального управления ветеринарии Алексей Молчанов.

Всего с начала года специалисты ведомства провели 25 миллионов манипуляций, связанных с животными. В регионе проводится вакцинация от язвы, дерматита, чумы, лептоспироза, диагностика лейкоза, туберкулеза.

В сентябре в регионе заработают мобильные пункты вакцинации.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.