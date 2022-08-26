Сегодня, 26 августа, в Саратове водитель Mercedes пострадал в тройной аварии. Об этом сообщает ГИБДД города Саратова.

По предварительным данным, авария произошла в 11.15 напротив дома 45 по улице Радищева. Столкнулись Hyundai с 62-летним водителем, Mazda с 69-летним мужчиной за рулем и Mercedes, которым управлял 49-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель Mercedes, он госпитализирован.

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