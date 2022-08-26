Сегодня, 26 августа, в Саратове водитель Mercedes пострадал в тройной аварии. Об этом сообщает ГИБДД города Саратова.
По предварительным данным, авария произошла в 11.15 напротив дома 45 по улице Радищева. Столкнулись Hyundai с 62-летним водителем, Mazda с 69-летним мужчиной за рулем и Mercedes, которым управлял 49-летний мужчина.
В результате ДТП пострадал водитель Mercedes, он госпитализирован.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.