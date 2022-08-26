Саратовский психолог поехал работать в Мариуполь

Иван Мережко

Сотрудник Клинического перинатального центра Саратовской области, Иван Мережко, провел свой отпуск в качестве волонтера в ДНР. Вместе с другими врачами из Москвы, Оренбурга и Перми он ездил оказывать помощь населению Донецкой народной республики.

— Это было полностью мое решение, никто не заставлял. Зачем мне это нужно? Сложно объяснить. У меня было несколько пациентов, военнослужащие, которые вернулись «оттуда», их рассказы произвели на меня огромное впечатление. Невозможно не думать о тех, кто сейчас живет там. Это обычные мирные жители, они имеют такое же право на нормальную жизнь, как и мы. Я ехал работать не только психологом, готов был делать абсолютно все, хоть разгребать завалы. Очень хотелось помочь. Но психологически подготовиться к тому, что увидел, оказалось невозможно. Людей хоронили в коробках из-под снарядов, полуразрушенный драмтеатр превратился в братскую могилу, когда весной там одной миной подорвали 300 человек мирного населения, в том числе и детей,— рассказал Иван Мережко, который возглавлял группу психологов-волонтеров.

По его словам, помощь требовалась практически всем - после пережитого стресса люди еще долго страдают посттравматическими расстройствами и нарушением адаптации. Были индивидуальные консультации, коллективные беседы, бытовая помощь, однажды Ивану Мережко даже пришлось поработать врачом - неонатологом на родах.

Иван Мережко

— Рук там очень не хватает. Полностью поддерживаю своих коллег, которые не остались равнодушными и несколько дней назад отправились в ЛНР оказывать медицинскую помощь. Чужой беды не бывает, тем более для медиков. Да, бытовых условий там нет. Спали на матрасах на полу, но это не главное. Делать добро-это зависимость. Думаю, что тоже вернусь к тем, кто вновь ждет моей помощи — добавил Мережко.

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