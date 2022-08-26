Объем пассажирских перевозок в Саратове упал на 10 процентов

Объем пассажирских перевозок в Саратове за этот год упал на 10 процентов, об этом сообщает Саратовстат.

Пассажирские перевозки общественным автотранспортом за этот год составили 73,3 миллиона человек, что на 10,5 процентов меньше показателя аналогичного периода предыдущего года.

Тенденция снижения спроса на перевозки общественным транспортом наблюдается в регионе в течении последних 5 лет. Так если в 2007-2018 годах перевозилось порядка 200-220 миллионов человек, то к 2020 году это число сократилось уже до 146 миллионов человек. В 2021 году - 111 миллионов человек. К концу этого года Саратовстатом прогнозируется 10-процентное падение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.