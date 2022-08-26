Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 августа 2022 11:44

Объем пассажирских перевозок в Саратове упал на 10 процентов

Савва Чуйченко

Объем пассажирских перевозок в Саратове за этот год упал на 10 процентов, об этом сообщает Саратовстат.

Пассажирские перевозки общественным автотранспортом за этот год составили 73,3 миллиона человек, что на 10,5 процентов меньше показателя аналогичного периода предыдущего года.

Тенденция снижения спроса на перевозки общественным транспортом наблюдается в регионе в течении последних 5 лет. Так если в 2007-2018 годах перевозилось порядка 200-220 миллионов человек, то к 2020 году это число сократилось уже до 146 миллионов человек. В 2021 году - 111 миллионов человек. К концу этого года Саратовстатом прогнозируется 10-процентное падение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.