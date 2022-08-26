Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 26 августа, в Балаковском районе из воды достали тело пропавшей неделю назад женщины. СУ СК по Саратовской области сообщает о проведении доследственной проверки.

По предварительным данным, житель хутора Караси заметил труп женщины днем, в одноименной реке. Мужчина обратился в полицию. Сотрудники облспаса доставили тело на берег. Супруг погибшей опознал ее и сообщил, что она ушла из дома 18 августа и не возвращалась.

Повреждений на теле женщины не обнаружено. Причину ее смерти установят эксперты. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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