фото: ГИБДД

В Ленинском районе Саратова за сутки сбили двух пешеходов. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Вчера, 25 августа, в Ленинском районе Саратова сбили сразу двоих пешеходов.

Примерно в 16:00 рядом с домом №28 по улице Лунной Nissan Juke под управлением 40-летней женщины сбил 57-летнего мужчину.

Позже, в 20.50 напротив дома №11 по Буровой пожилой водитель ВАЗ-2107 нарушил правила проезда пешеходного перехода и сбил 56-летнего мужчину.

Оба пешехода с травмами были госпитализированы в больницу.

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