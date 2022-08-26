Фото от очевидца

На трассе в Балаково мужчина умер на глазах у жены. Житель региона рассказал об этом случае в паблике «На дорогах Балакова».

Мужчина заметил, что медики откачивают возле подъезда на траве мужчину. По мнению свидетеля, делали они это неправильно.

- Два медика делали искусственное дыхание пострадавшему. Я говорю, может помочь: ровно хотя бы положить, а они говорят не мешай работать, - пишет балаковец.

Спустя некоторое время сотрудники скорой помощи констатировали смерть пациента.

- Констатируют смерть, садятся в машину и уезжают. Я вызывал 102 - никто трубку не взял. Оставили труп лежать, на котором в истерике билась жена, - пишет очевидец.

В комментариях жители Балакова однако предположили, что медикам виднее, как оказывать помощь, а сотрудники «скорой» не забирают трупы.

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