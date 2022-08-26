В Саратове устанавливают плавучую сцену для игр «Умных городов»

В Саратове устанавливают плавучую сцену для игр «Умных городов». Сегодня, 26 августа, об этом сообщает Управление безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области.

Спасатели облспаса отбуксировали модули плавучей сцены для игр «Умных городов». Спасатели помогали спустить на воду и перевезти оборудование для монтажа плавучей сцены из Затона к Саратовской набережной.

С 2 по 4 сентября на водной сцене можно будет посмотреть концертную программу.

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