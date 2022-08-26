Фото: ЗАГС Энгельс
В Энгельсе три семьи отметили юбилеи семейной жизни на этой неделе. Об этом рассказали в региональном управлении ЗАГСа.
«Фарфоровую» свадьбу (20 лет в браке) отметили супруги Беляковы. Семья Дишковцевых и семья Тряпициных-Шевяк отпраздновали полувековой юбилей.
Все семейные пары сошлись во мнении, что самое главное в долгой и счастливой семейной жизни.
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