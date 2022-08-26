ЧП в Саратове

В Саратове пенсионерка выпала из окна и разбилась насмерть. Сегодня, 27 августа, информацию подтвердили в региональном минздраве.

Инцидент произошел около 8:30 во Фрунзенском районе. 68-летняя женщина выпала из окна на третьем этаже дома на Шелковичной, 168.

Пенсионерка скончалась до прибытия «скорой». Врачи не смогли ничем ей помочь.

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