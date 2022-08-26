фото: Архив КП

В Саратовской области 847 человек пострадали от укусов клещей. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Саратовской и Самарской областям.

По состоянию на 26 августа в медицинские организации обратились 847 человек, пострадавшие от укусов клещей, в том числе 337 детей.

В целях профилактики инфекций, передающихся клещами на территории области проводятся профилактические мероприятия в местах массового отдыха населения, летних оздоровительных учреждениях (перед открытием и между сменами), проводится контроль качества акарицидных обработок.

Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» и ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора за истекший период исследовано 757 экземпляра клещей. Обнаружены 16 положительные находки на клещевой боррелиоз. По состоянию на 26 августа на территории Саратовской области зарегистрировано 8 случаев клещевого боррелиоза.

Природные очаги клещевого боррелиоза зарегистрированы в 22 районах области: Аркадакском, Базарно - Карабулакском, Балтайском, Дергачевском, Екатериновском, Калининском, Новобурасском, Озинском, Саратовском, Татищевском, Турковском, Аткарском, Балаковском, Балашовском, Красноармейском, Марксовском, Петровском, Пугачевском, Ртищевском, Хвалынском, Энгельсском и в зеленой зоне города Саратова (Кумысная поляна).

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