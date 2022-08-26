фото: Росгвардия

Саратовская авиация тушит лесные пожары под Рязанью. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Личный состав и техника авиационной эскадрильи Приволжского округа войск национальной гвардии, расположенной в г. Энгельсе Саратовской области и ближне-борисовского авиационного полка Росгвардии, принимают участие в ликвидации лесных пожаров в Рязанской области.

В борьбе со стихией задействованы ведомственные самолет Ил-76 и два вертолета Ми-8, оборудованные специальными водосливными устройствами. Техникой управляют наиболее опытные пилоты, которые принимали участие в тушении пожаров на территории Мордовии и ЗАТО Саров в 2021 году.

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