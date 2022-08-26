Роман Бусаргин рассказал, когда устранят пробки перед переездами в Саратове

Железнодорожный обход Саратова

Железнодорожный обход Саратова должны закончить раньше срока. Об этом сегодня, 26 августа, заявил в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин после встречи с генеральным директором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым.

- Двухпутный обход Саратова протяженностью около 69 км строят для усиления железнодорожного участка Липовский - Курдюм в направлении портов Азово-Черноморского бассейна. Реализация проекта позволит разгрузить и пути в Саратове, избавив горожан от пробок возле переездов.

Изначально планировалось завершить строительство в 2027 году, но срок сдачи объекта переносится на 2025 год, таково было решение Президента, - пишет Бусаргин.

Для Саратовской области это самый крупный инвестиционный проект РЖД. Он включает 9 путепроводов, 5 мостовых сооружений.

- Огромная благодарность руководству РЖД за такое внимание к нашему региону. Правительство области продолжит тесное сотрудничество с организацией, - отметил врио губернатора.

Роман Бусаргин

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