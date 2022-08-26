фото очевидца
В Заводском районе Саратова в результате ДТП перевернулся внедорожник. Об этом стало известно из телеграм-канале «ЧП Саратов».
Сегодня, 26 августа, в Саратове произошло ДТП. Очевидцы поделились кадрами, на которых рядом с центром шин Michelin (Новоастраханское шоссе 109/4) столкнулись черный седан и кроссовер Toyota. От удара внедорожник перевернулся набок.
Upd: Пострадавших нет.
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