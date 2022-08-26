фото: архив КП

В Саратове отключили воду еще в трех районах. Об этом сегодня, 26 августа, рассказали в ООО «КВС».

Для устранения повреждения на водопроводе по адресу: ул. Кузнецкая, 15, сегодня, 26 августа, ограничено холодное водоснабжение пос. Нефтяников. Планируемое время окончания работ - 20.00.

Также для ликвидации повреждения на городском водопроводе по адресу: ул. Б. Горная, 128, сегодня, 26 августа, ограничена подача холодной воды абонентам улиц: Б. Горная от Мясницкой до Вознесенской (четная сторона), Вознесенская от Б. Горной до Соколовой (нечетная сторона), Соколовая от Вознесенской до Мясницкой (нечетная сторона). Планируемое время окончания работ - 20.00.

Для ликвидации повреждения водопровода по ул.Танкистов, 66 сегодня, 26 августа, ориентировочно до 20.00 ограничено холодное водоснабжение абонентов 1-го Пугачевского пос. и ул.Танкистов, 56-66.

По заявке управляющей организации для работ на собственных коммуникациях по ул.Барнаульская, 20 сегодня, 26 августа, до окончания работ ограничено холодное водоснабжение абонентов ул.Барнаульская,18,20.

Напомним, сегодня утром отключили воду на улице Чапаева.

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