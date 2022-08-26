Автобус с гуманитарной помощью
Саратовская область помогает подшефному Сватовскому району ЛНР. Об этом сообщает телеграм-канал правительства области.
В наш подшефный район отправлена новая партия гуманитарного груза – школьный автобус и 14 тонн оборудования для школ: спортивный инвентарь, оргтехника, учебные принадлежности и ранцы.
Напомним, в июле врио Губернатора Роман Бусаргин подписал соглашение о шефстве над Сватовским районом Луганской народной республики. В течение двух месяцев в подшефный район отправлены стройматериалы и оборудование, чтобы школы и детские сады до 1 сентября отремонтировали и дети посещали родные учебные заведения. В составе первой колонны были товары первой необходимости, детские товары, медикаменты.
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