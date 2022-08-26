«Смысловые галлюцинации». Фото из социальных сетей группы.
С Днем города жителей Саратова поздравят «Смысловые галлюцинации», «Пилот», Terry и «Мохито». Об этом стало известно сегодня, 26 августа, в ходе брифинга городской администрации.
На брифинге, темой которого стал предстоящий День города был объявлен список исполнителей, привлеченных к выступлению 10 сентября.
На концерте, посвященном 432-летию со дня основания Саратова, выступят группа «Смысловые галлюцинации» и «Пилот», а на Театральной площади - группа «Мохито» и победитель проекта «Песни на ТНТ» Олег Терновой (Terry).
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