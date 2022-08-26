Сегодня, 26 августа, в Саратове без воды остались поселок и три улицы. Об этом сообщает ООО «КВС».

Одна авария произошла по адресу Кузнецкая, 15. Из-за нее до 20:00 без воды остался поселок Нефтяников.

Также ведутся ремонтные работы по адресу Большая Горная, 128. До 20:00 без воды остались абоненты по адресам: Большая Горная от Мясницкой до Вознесенской (четная сторона), Вознесенская от Большой Горной до Соколовой (нечетная сторона), Соколовая от Вознесенской до Мясницкой (нечетная сторона).

Напомним, ранее мы сообщали об отключении холодной воды в Кировском районе.

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