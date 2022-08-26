Фото: Госавтоинспекция
Вчера вечером, 25 августа, в Балаково «Лада Калина» сбила шестилетнего мальчика. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
ДТП было зафиксировано в 17.10 возле дома 33 по улице Минская. Шестилетний мальчик переходил проезжую часть в неустановленном месте возле перехода. «Лада Калина» с 27-летним водителем не успела затормозить.
Ребенок находился без сопровождения взрослых. В результате ДТП ребенок доставлен в больницу, ему оказана разовая помощь, он отпущен домой.
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