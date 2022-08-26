Фото: Госавтоинспекция

Вчера вечером, 25 августа, в Балаково «Лада Калина» сбила шестилетнего мальчика. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП было зафиксировано в 17.10 возле дома 33 по улице Минская. Шестилетний мальчик переходил проезжую часть в неустановленном месте возле перехода. «Лада Калина» с 27-летним водителем не успела затормозить.

Ребенок находился без сопровождения взрослых. В результате ДТП ребенок доставлен в больницу, ему оказана разовая помощь, он отпущен домой.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.