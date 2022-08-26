На сегодня, 26 августа, в Саратовской области еще 408 жителей заразились коронавирусом. Всего обнаружено 261 692 зараженных жителей региона. Выздоровело с начала эпидемии 253 011 человек, за сутки — 299. В стационаре остаются 142 человека, на амбулаторном лечении — 2538.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 20;

- 7-14 лет — 5;

- 15-17 лет — 7;

- 18-29 лет — 51;

- 30-49 лет — 118;

- 50-64 лет — 103;

- 65 и старше — 104.

С пневмонией поступили 16 пациентов, с признаками ОРВИ — 392.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.