На сегодня, 26 августа, в Саратовской области еще 408 жителей заразились коронавирусом. Всего обнаружено 261 692 зараженных жителей региона. Выздоровело с начала эпидемии 253 011 человек, за сутки — 299. В стационаре остаются 142 человека, на амбулаторном лечении — 2538.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 20;
- 7-14 лет — 5;
- 15-17 лет — 7;
- 18-29 лет — 51;
- 30-49 лет — 118;
- 50-64 лет — 103;
- 65 и старше — 104.
С пневмонией поступили 16 пациентов, с признаками ОРВИ — 392.
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