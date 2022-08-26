В Энгельсе разбился мужчина на скутере

Фото: Госавтоинспекция
Вчера, 25 августа, в Энгельсе разбился молодой мужчина на скутере. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла около полуночи в районе дома по адресу Маяковского, 286. 41-летний мужчина на скутере RASER RC150 T-15 превысил скорость и не справился с управлением. Он слетел с дороги и врезался в бетонные блоки.
В результате ДТП водитель скутера доставлен в лечебное учреждение, где ему назначено амбулаторное лечение.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.