фото: Лиза Алерт

В Саратове пропал пенсионер в клетчатых брюках. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Саратов».

По данным волонтеров, 86-летний Петр Иванович Маловичко ушел из дома вчера, 25 августа.

Данных о его местонахождении нет, проживает пенсионер в Фрунзенском районе. Возможна потеря памяти. Пенсионер ростом 170 см, среднего телосложения, глаза - серые. В день пропажи был одет в белую рубашку, синие брюки в мелкую клетку и синие кроссовки.

Всех, кому известно местонахождение Петра Маловичко, просят обращаться по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.

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