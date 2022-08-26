фото: Лиза Алерт
В Саратове пропал пенсионер в клетчатых брюках. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Саратов».
По данным волонтеров, 86-летний Петр Иванович Маловичко ушел из дома вчера, 25 августа.
Данных о его местонахождении нет, проживает пенсионер в Фрунзенском районе. Возможна потеря памяти. Пенсионер ростом 170 см, среднего телосложения, глаза - серые. В день пропажи был одет в белую рубашку, синие брюки в мелкую клетку и синие кроссовки.
Всех, кому известно местонахождение Петра Маловичко, просят обращаться по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.
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