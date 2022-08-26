В Саратове встали трамваи 11 маршрута

Фото: Википедия

В Саратове встали трамваи трех маршрутов. Об этом сообщает СГЭТ.

Сегодня, 26 августа, в Саратове в 8:27 у одно из трамваев в поселке Солнечный сломался токоприемник. Из-за поломки движение трамваев маршрута №11 временно остановилось.

Кроме того, в 8:52 было прервано движение трамваев №9, 10 по причине поломки подвижного состава. Бригада выехала для устранения неисправности.

По данным на 9:30 движение трамваев восстановлено

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