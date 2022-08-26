Фото: Госавтоинспекция

Вчера вечером, 25 августа, в Балаково микроавтобус насмерть сбил велосипедиста. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 19.50 на улице Титова. 72-летний велосипедист в неположенном месте на дороге попал под колеса микроавтобуса «Мерседес Бенц», за рулем которого был 64-летний водитель.

В результате ДТП велосипедист с травмами был доставлен в лечебное учреждение, где позже скончался.

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