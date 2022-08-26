Спрос на репетиторов растет с августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики рассказали о ценах на репетиторов в Саратове. Как пишет портал «Авито», спрос на услуги репетиторов по всем предметам вырос на 44 процента по сравнению с прошлым годом. Большинство саратовских семей заранее ищут репетиторов.

Средняя цена одного занятия с репетитором в Саратове не менялась с 2021 года составила 500 рублей.

Спрос на услуги репетиторов по биологии вырос на 50 процентов. Средняя цена за часовое занятие составила 400 рублей. Спрос на специалистов по физике вырос в три раза, растет и популярность химии. Средняя цена за одно занятие начинается от 500 и 700 рублей соответственно. Средняя цена за часовой урок математики составила 500 рублей.

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