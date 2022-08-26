Фото: Архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 26 августа, в Саратове отключили холодную воду на трех улицах. Об этом сообщает ООО «КВС».

Идет ремонт водопровода по адресу Чапаева, 148 На время него прекращено холодное водоснабжение абонентов улиц Чапаева (от Киселева до 1-й Садовой), Соколовая и Большая Горная (от Рахова до Вольской).

Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к 20:00.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.