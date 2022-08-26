Фото: СУ СК по Саратовской области

Житель Балаково получил удар ножом и умер в больнице. СУ СК по региону сообщает о проведении доследственной проверки.

Вчера днем, 25 августа, с улицы Заречная в Балаково в больницу привезли 50-летнего местного жителя. В его груди было колото-резаное ранение.

Медики боролись за жизнь пострадавшего, но вечером мужчина скончался. Идет установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.

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