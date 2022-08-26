К концу недели в Саратове сохранится летняя жара. Такой прогноз синоптиков регионального гидрометцентра на 26 августа.

В Саратове температура колеблется от +19 утром до +32 в разгар дня. На небе ни облачка, а ветра почти нет. Порывы северо-восточного направления будут не сильнее 7 – 8 м/с.

В Саратовской области установилась переменная облачность, без осадков. Ветер дует восточной четверти со скоростью 5 – 10 м/с, к вечеру он чуть усилится. Температура утром составляет от 11 до 16 градусов, а днем от 31 до 36 градусов.

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