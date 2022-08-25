В Саратове изменится схема движения у «Хэппи Молла» на сентябрь

В Саратове изменится схема движения у ТРЦ «Хэппи Молл» на сентябрь. Об этом сообщает региональное министерство транспорта.

На Вольском тракте закроют левый поворот в сторону торгового центра от трассы Сызрань - Саратов - Волгоград на выезде из Саратова. Движение перекроют после 20 сентября.

Саратовцы смогут попасть в «Хэппи Молл» через транспортную развязку в районе Зоринского путепровода.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.