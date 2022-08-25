Владимир Путин наградил саратовского химика. Сегодня, 25 августа, президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий Указ. Он размещен на сайте правовой информации.

Государственной наградой награжден житель Саратовской области.

Почетное звание заслуженного химика России получил оператор дистанционного пульта управления на химическом производстве Балаковского филиала акционерного общества «Апатит» Сохиб Валиев.

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