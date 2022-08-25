Под Ртищево нашли тело 54-летнего пастуха без одежды

Фото: СУ СК по Саратовской области

В Ртищевском районе Саратовской области нашли тело 54-летнего пастуха без одежды, об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

По данным следствия, 54-летний житель поселка Раево-Воскресенский Ртищевского района пропал 21 августа. Он ушел из дома пасти коров и не вернулся. Вечером на берегу нашли одежду мужчины. Сотрудники правоохранительных органов и областной службы спасения стали искать пропавшего. Сегодня днем, 25 августа, местные жители нашли тело 54-летнего мужчины в воде. Он был мертв.

Признаков насильственной смерти на теле пастуха не обнаружено. Эксперты выясняют точную причину его смерти.

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