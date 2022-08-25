Дендрарий имени Василия Дубова

В Базарном Карабулаке благоустроят дендрарий имени Василия Дубова. Об этом сегодня, 25 августа, Министерство природных ресурсов и экологии области.

После того, как обращение по поводу памятника было озвучено в рамках Прямой линии с Романом Бусаргиным, министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин поручил решить вопрос и найти решение. Теперь из сада убиерут мусор, высохшие и больные деревья.

Памятник природы «Дендрарий им. В. Дубова» создан для интродукции и акклиматизации ценных пород деревьев и кустарников на Русской равнине. Общая площадь его составляет 31,1 га, из которых 12,5 га занимает сам дендросад. Там произрастают около 260 видов деревьев и кустов со всего света, многие из них имеют научную ценность.

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