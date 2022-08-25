В Саратовской области снизилась смертность от инфарктов

Владимир Дудаков и Олег Костин

В Саратовской области снизилась смертность от сердечных заболеваний. Сегодня, 25 августа, об этом на брифинге в минздраве рассказал главный врач областного клинического кардиодиспансера Владимир Дудаков.

За первое полугодие 2022 года смертность от сердечных заболеваний снизилась с 713,2 случая на 100 тысяч населения до 664. Смертность от инфаркта миокарда — 32,9 на 100 тысяч населения в год, а от ишемической болезни сердца – 423,7 случая.

- Минздрав активно развивает программы лечения от сердечных заболеваний не только в областном кардиодиспансере, но и в других больницах региона. В регионе освоили и стали практиковать новые сложные и редкие операции на сердце и сосудах. Например, операции в восходящем отделе аорты в следующем году планируют делать чаще в два раза. Саратвоские специалисты также освоили такую сложную операцию, как септальная миоэктомия, известная также под названием операции Морроу и очень востребованную пластику легочной артерии, - рассказал Дудаков.

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