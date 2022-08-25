Автоинспектор из Маркса занизил в 5 раз штраф предпринимателю

Сотрудник ГИБДД из Марксовского района Саратовской области стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий. Об этом сообщает СУ СК по региону.

По версии следствия, инцидент произошел 28 марта 2022 года. Бывший на тот момент сотрудником ГИБДД подозреваемый составил протокол и постановление о привлечении 40-летнего индивидуального предпринимателя к ответственности за пьяное вождение и назначил ему штраф 20 тысяч рублей, хотя нужно было привлекать задержанного как юридическое лицо, что предусматривает санкции до 100 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали сотрудники УФСБ России по Саратовской области совместно с ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Саратовской области. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый уволен из органов по отрицательным основаниям.

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