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Общество25 августа 2022 11:33

В Юбилейном дети бросаются камнями с крыши недостроя

Евгений Бадиков
Скринщот с видео очевидца

Скринщот с видео очевидца

В Юбилейном дети бросаются камнями с крыши недостроя. Об этом стало известно из социальных сетей.

В телеграм-канале «Типичный Юбилейный (СаратоV)» появилась видео, на котором дети, играя на последнем этаже недостроенного дома № 6 на улице Менякина в поселке Юбилейный бросаются камнями вниз.

— Кидают камни в припаркованные авто и прохожих, которые по этой дороге идут в поликлинику. Вопрос, когда уже с этим заброшенным домом что-то решат? Рядом с поликлиникой на пустыре собираются строить многоэтажку, лучше бы достроили то, что уже есть, - возмущаются жители микрорайона.

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