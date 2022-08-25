кадр с видео допроса

Саратовец признался в жестком убийстве собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным ведомства, 21 августа 51-летний мужчина выпивал вместе со своим 37-летним приятелем у себя дома, на улице 1-й Кавказский тупик. Мужчины повздорили в ходе застолья, и ссора переросла в драку. Хозяин квартиры ударил знакомого несколько раз молотком по голове, а потом несколько раз ножом в шею. От полученных ударов потерпевший скончался на месте, и 24 августа его тело нашли прохожие.

51-летний мужчина задержан. на допросе он признался в убийстве.

— В ходе ссоры я молотком нанес ему по голове множество ударов. А потом я его ножиком по горлу, - заявил задержанный.

Расследование уголовного дела продолжается.

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