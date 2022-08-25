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Здоровье25 августа 2022 10:02

Олег Костин: 300-350 рублей стоит одно ПЦР-исследование, а их делается 10 тысяч

Стоимость 10 тысяч исследований достигает 3-3,5 млн рублей
Наталия Калинина
фото автора

фото автора

В Саратовской области одно ПЦР-исследование стоит 300-350 рублей, а их делается 10 тысяч. Сегодня, 25 августа, об этом сообщили в рамках очередного брифинга в минздраве.

- Коронавирус в основном протекает амбулаторно, но в любой момент может появиться другой штамм, имеющий более тяжелую форму.

Нельзя пренебрегать вакцинацией. Вакцина в регионе есть любая, сейчас закупаем назальные компоненты.

Делаем 3-3,5 тысячи уколов в день. Работа ведется круглосуточно, - рассказал глава регионального ведомства Олег Костин.

Стоимость 10 тысяч исследований достигает 3-3,5 млн рублей.

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