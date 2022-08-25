В Саратовской области ввели 120 дополнительных коек

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В Саратовской области пришлось добавить 120 коронавирусных коек в связи с ростом заболеваемости. Сегодня, 25 августа, об этом сообщили в рамках очередного брифинга в минздраве.

Свободны на данный момент 32 процента коек, то есть более 200.

Большинство из них не необходимы сейчас, но сохраняются для страховки.

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