В Саратовской области ввели 120 дополнительных коек

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В Саратовской области пришлось добавить 120 коронавирусных коек в связи с ростом заболеваемости. Сегодня, 25 августа, об этом сообщили в рамках очередного брифинга в минздраве.
Свободны на данный момент 32 процента коек, то есть более 200.
Большинство из них не необходимы сейчас, но сохраняются для страховки.
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