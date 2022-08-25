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В Саратовской области запретили посещения пациентов с стационарах. Сегодня, 25 августа, об этом сообщили в рамках очередного брифинга в минздраве.
- Введен рекомендательный масочный режим в поликлиниках. Введены также ограничительные мероприятия в стационарах региона. Посещения запрещены. Человек не может пройти через все отделение к пациенту в палату или вызвать его к себе. Пообщаться с родственником можно по видеосвязи, - заявил Олег Костин.
Глава ведомства также отметил, что конкретные данные о состоянии здоровья пациента медики не имеют право сообщать согласно федеральному законодательству. Врач не имеет право сообщать даже мужу диагноз жены.
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