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В Саратовской области уже более двух недель нет смертей от коронавируса. Сегодня, 25 августа, об этом сообщили в рамках очередного брифинга в минздраве.

Всего за весь период эпидемии 6001 саратовец скончался от новой коронавирусной инфекции. Последний пациент скончался более 2 недель назад.

На кислородной поддержке находятся четыре человека, два из них на ивл. Большинство зараженных получают лечение амбулаторно.

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