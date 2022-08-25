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Здоровье25 августа 2022 9:50

В Саратовской области уже более двух недель нет смертей от коронавируса

Наталия Калинина
фото автора

фото автора

В Саратовской области уже более двух недель нет смертей от коронавируса. Сегодня, 25 августа, об этом сообщили в рамках очередного брифинга в минздраве.

Всего за весь период эпидемии 6001 саратовец скончался от новой коронавирусной инфекции. Последний пациент скончался более 2 недель назад.

На кислородной поддержке находятся четыре человека, два из них на ивл. Большинство зараженных получают лечение амбулаторно.

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