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Происшествия25 августа 2022 9:07

В Саратове эвакуируют корпуса СГУ

Преподавателей, студентов и посетителей вывели на улицу
Евгений Бадиков
фото: соцсети

фото: соцсети

В Саратове эвакуируют корпуса СГУ. Об этом сообщили «КП-Саратов» очевидцы.

Сегодня, 25 августа, педагогов, абитуриентов, посетителей СГУ им Н.Г. Чернышевского эвакуировали из корпусов и отвели на безопасное расстояние. К работе приступают экстренные службы.

Напомним, в Саратове торговые центры и социальные учреждения регулярно подвергаются «лжеминированиям».

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