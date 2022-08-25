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В Саратове эвакуируют корпуса СГУ. Об этом сообщили «КП-Саратов» очевидцы.
Сегодня, 25 августа, педагогов, абитуриентов, посетителей СГУ им Н.Г. Чернышевского эвакуировали из корпусов и отвели на безопасное расстояние. К работе приступают экстренные службы.
Напомним, в Саратове торговые центры и социальные учреждения регулярно подвергаются «лжеминированиям».
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