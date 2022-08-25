фото: УФССП

Должник из Вольска оплатил 242 штрафа после ареста иномарки. Об этом сообщает УФССП по Саратовской области.

Житель Вольского района Саратовской области оплатил многотысячный долг после ареста своего автомобиля. Всего злостный нарушитель накопил аж 242 штрафа на общую сумму в 340 тысяч рублей. Мужчина не оплачивал задолженность, и взыскивать ее пришлось вольским приставам. По сведениям ГИБДД, мужчина является собственником Nissan Махіmа, но найти ее не удавалось, так как должник живет в соседнем Балаково.

Однажды должника удалось застать на месте, на иномарку был наложен арест. Чтобы не лишиться своего имущества, гражданин нашел необходимую сумму и оплатил задолженность в полном объеме.

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