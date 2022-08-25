фото: ГУ МВД

В Саратове задержанный «посыльный» признался в мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В видеосюжете оперативники уголовного розыска задержали «курьера», занимающегося обманом пенсионеров. Всего 20-летний студент одного из колледжей успел получить около миллиона рублей.

Последнее время в Саратов участились звонки мошенников пожилым людям. Чаще всего, мошенники заявляют о попавшем в ДТП родственнике и грозящей ему уголовной ответственности и требуют деньги за «решение вопроса». В первый раз парню отдали 300 тысяч, во второй раз - 650 тысяч рублей. Молодой человек ходил по квартирам ночью и представлялся «посыльным от серьезных людей».

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полицейские обращаются к родным и близким пенсионеров и просят напомнить им, что если кто-то звонит с незнакомого номера и говорит о проблемах у родственников, это сразу должно вызывать подозрения.

— В этих случаях нужно справиться с эмоциями и прервать разговор, а уже потом спокойно во всем разобраться. Лучше позвонить самому якобы пострадавшему, возможно он сразу ответит и ситуация разрешится, — отмечают в главке.

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