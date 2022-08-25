фото: СУ СКР

За случайное убийство отца саратовец проведет в колонии год. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Как выяснили следствие и суд, вечером 25 декабря 40-летний мужчина вместе с 70-летним отцом вместе выпивали. Напившись, мужчины повздорили. Пенсионер ударил сына ножом в шею, но конфликт на этом не закончился. Младший из мужчин ударил пенсионера кулаком, от удара мужчина покатился по лестнице и получил травмы. В больницу попали оба мужчины, и через три дня 70-летний саратовец скончался.

Его сын пытался скрыться от правосудия, но через месяц был задержан. Всплыл и был доказан в суде еще и факт кражи за два месяца до трагедии. Мужчина ограбил сарай одного из дачников СНТ «Родничок-62», украв инструменты на 17 тысяч рублей.

Суд приговорил мужчину к году колонии строгого режима.

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