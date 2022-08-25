фото: архив КП

В Турковском районе строят роботизированную молочную ферму. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства области.

Строительство роботизированной молочно-товарной фермы на 1060 коров осмотрел зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский в ходе рабочей поездки в Турковский муниципальный район.

Планируется инвестировать в проект 794 млн рублей. Уже закуплено четыре робота.

Здесь же, в ООО «Агрос», реализуется проект по созданию овцефермы на 4000 голов овец с объемом инвестиций 22,0 млн. руб. Уже завершено строительство маточника на 700 голов и помещения на 1000 голов с базом-навесом. Закуплено 667 голов овец мясных пород, в том числе 72 головы породы дорпер завезено из Австралии.

Во время посещения строящейся фермы Роман Ковальский подчеркнул, что сейчас развитию молочного животноводства уделяется большое внимание и федеральным центром, и региональной властью. Так, сейчас по поручению врио Губернатора Романа Бусаргина минсельхозом области разрабатывается программа по поддержке производителей молока, что напрямую повлияет на увеличение объемов его производства.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.