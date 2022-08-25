фото: ГИБДД

В Саратове на пешеходном переходе сбили девушку. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Вчера, 24 августа, в Кировском районе Саратова произошло ДТП. Примерно в 18:30 напротив дома №280 по улице Соколовой 35-летний мужчина за рулем Hyundai Solaris сбил 20-летнюю девушку на пешеходном переходе.

Пострадавшая попала в больницу с травмами.

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