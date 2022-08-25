На сегодня, 25 августа, в Саратовской области еще 383 жителей заразились коронавирусом. Всего в регионе заражено 261 284 жителя. Выздоровело с начала эпидемии 252 712 человек, за сутки — 320. В стационаре остаются 136 человек, на амбулаторном лечении — 2435.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 24;

- 7-14 лет — 15;

- 15-17 лет — 2;

- 18-29 лет — 49;

- 30-49 лет — 112;

- 50-64 лет — 90;

- 65 и старше — 91.

С пневмонией поступили 14 пациентов, с признаками ОРВИ — 368, один саратовец поступил с бессимптомным течением.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.