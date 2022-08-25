Массовая авария в Ртищевском районе - серьезно пострадала женщина

Фото: Госавтоинспекция
Сегодня утром, 25 августа, произошла массовая авария в Ртищевском районе Саратовской области. В региональном минздраве рассказали обо всех пострадавших.
Как пишет глава ведомства Олег Костин в своем Телеграм-канале, четверо пострадавших госпитализированы. Это мужчины 61, 21, и 25 лет, а также 25-летняя девушка. Пострадавшая поступила в тяжелом и стабильном состоянии с сочетанными травмами. Проводится противошоковая терапия, обследование.
Напомним, ранее мы сообщали о тройной аварии, произошедшей на перекрестке федеральных трасс. В ней погиб мужчина средних лет.
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