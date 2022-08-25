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Общество25 августа 2022 5:35

В Энгельсе загорелись три гаража с ГАЗелями

Пожар охватил частную СТО
Наталия Калинина

Сегодня около полуночи, 25 августа, в Энгельсе загорелись три гаража с ГАЗелями. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Возгорание заметили в 00.18 на улице Колотилова, в ГСК «Автомобилист». Горели три частных гаража, один из них был приспособлен под частную СТО. Огнем были повреждены также три ГАЗели, находившихся внутри гаражей.

Площадь пожара и причина устанавливаются. На месте работали три расчета. Пострадавших нет.

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